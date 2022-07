Mamona traz dos Mundiais um oitavo lugar no triplo salto

Patrícia Mamona ficou em oitavo lugar na prova de triplo salto dos Mundiais de atletismo. Nesta madrugada, em Eugene, nos Estados Unidos, a portuguesa voltou a ficar fora das medalhas do Campeonato do Mundo, piorando o resultado obtido em 2019 – ficou em sexto lugar em Doha.

O resultado de Mamona não foi propriamente uma surpresa, já que a atleta não era das favoritas ao pódio, tal como não foi uma surpresa quem arrebatou a medalha de ouro.

A gigante venezuelana Yulimar Rojas, de 1,92 metros, está num patamar só seu no triplo salto e a dúvida não era se iria vencer a competição, mas sim se iria ser a primeira mulher a saltar mais de 16 metros – e não aconteceu, registando “apenas” (com muitas aspas) 15,47 metros.

A prata ficou para a jamaicana Shanieka Ricketts, com 14,89 metros, e o bronze para a norte-americana Tori Franklin, com 14,72 metros – e ambas registaram as melhores marcas pessoais do ano, o que significa que a luta pelas medalhas teve a componente de superação que Mamona não conseguiu aplicar – não chegou aos 14,35 metros, a melhor marca que tinha este ano.

Entrada pelo seguro

Patrícia Mamona, que não está a ter um bom 2022, entrou para esta final com a segunda pior marca do ano entre as finalistas, algo que não augurava um resultado fulgurante. Por outro lado, Mamona, atleta sempre forte a nível técnico, é a vice-campeã olímpica e tinha o segundo melhor recorde pessoal entre as finalistas (a única, além de Rojas, que já saltou mais de 15 metros).

Entre um plano e outro, acabou por prevalecer a parca exuberância da atleta em 2022, que fez alguns bons saltos, mas nunca conseguiu encontrar “o” salto – o que lhe valeria uma verdadeira luta pelas medalhas.

A atleta, que surgiu na apresentação com um esgar de concentração e pouco efusivo, entrou no concurso com um salto de 14,25 metros – jogou pelo seguro e quis garantir desde logo uma marca, mesmo que modesta, afastando os “fantasmas” dos nulos. E acabou a primeira ronda de saltos em quinto lugar.

Na segunda tentativa, já com uma marca feita, pôde arriscar mais e o ensaio foi inválido, antes de um salto novamente modesto a 14,19 metros.

Com os 14,25 da primeira tentativa, Mamona conseguiu apurar-se em último lugar para os três saltos finais – reservados às oito das 12 finalistas com melhor registo nos primeiros três ensaios.

Rojas sem recorde

Mamona entrou na ronda final com mais um nulo, mas fez a seguir o melhor salto até então: foram 14,29 metros, marca ainda assim insuficiente para sair do oitavo lugar, apesar de empatada com a sétima classificada.

A prova de Mamona fechou com um salto a 14 metros que, por maioria de razão, nada alterou para a portuguesa.

Quanto à campeã do mundo, Rojas entrou com um salto completamente falhado a nível técnico – até chegou a parecer inválido, por eventual quarto toque no solo –, mas mesmo assim fez uma muito respeitável marca de 14,60 metros.

No segundo ensaio corrigiu a rotina a nível técnico (ainda que longe de perfeita) e isso foi suficiente para um salto monstruoso de 15,47 metros – em teoria, estava encontrada a nova campeã do mundo.

A partir daqui, com o título "no bolso", Rojas começou a arriscar bastante, claramente à procura de um recorde do mundo.