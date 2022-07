Terça na TV: lendas e inovações entre rostos de Palmira e o Retrato da Rapariga em Chamas

CINEMA

O Muro

Hollywood, 19h55

Thriller psicológico escrito por Dwain Worrell, realizado por Doug Liman e protagonizado por John Cenapor e Aaron Taylor-Johnson. Dois sargentos são enviados ao local de construção de um gasoduto no Iraque. Um deles é atingido por um atirador furtivo. O outro consegue escapar para trás de um muro, mas é incapaz de ajudar o amigo. Através do rádio, pede ajuda ao seu esquadrão, mas depressa descobre que a frequência foi interceptada pelo inimigo.

Billy the Kid - A Lenda

Hollywood, 21h30

Velho Oeste, finais do século XIX. Rio (Jake Schur), de 15 anos, assassina o próprio pai depois de anos de maus-tratos. Aterrorizado, fica sem saber em quem confiar ou para onde fugir, até conhecer Pat Garrett (Ethan Hawke), um xerife em perseguição de Billy the Kid (Dane DeHaan), o mais procurado fora-da-lei. Inspirado na vida (e captura) do famoso criminoso, um western dirigido por Vincent D’Onofrio. O elenco inclui também Leila George, Chris Pratt, Adam Baldwin e o próprio realizador.

Tesla

TVCine Top, 23h05

Michael Almereyda escreve e realiza este biopic sobre o inventor sérvio-americano Nikola Tesla (1856-1943), com Ethan Hawke no papel titular. O filme conta também com Eve Hewson, Ebon Moss-Bachrach, Jim Gaffigan e Kyle MacLachlan, entre outros actores.

Retrato da Rapariga em Chamas

RTP1, 1h

França, finais do século XVIII. Marianne (Noémie Merlant) é incumbida de fazer um retrato de Héloïse (Adèle Haenel), uma jovem aristocrata acabada de sair do convento. A pintura será posteriormente oferecida ao homem a quem ela foi prometida em casamento. Inconformada com um casamento que não deseja, Héloïse recusa-se a posar. Marianne resolve então fingir ser sua dama de companhia. Durante o dia vai absorvendo cada detalhe; à noite, vai desenhando em segredo. Um drama histórico escrito e realizado por Céline Sciamma, que Cannes distinguiu com a Queer Palm e o prémio de Melhor Argumento.

DOCUMENTÁRIOS

Os Rostos de Palmira

RTP2, 20h36

Estreia. O realizador sírio Meyar Al-Roumi oferece um novo ângulo sobre a cidade milenar do seu país que, além de emblemática enquanto oásis multicultural e fascinante pela arquitectura, tem sido fonte de lendas e curiosidade ao longo dos séculos. Aqui, a “pérola do deserto” sírio – sítio arqueológico com estatuto de Património da Humanidade – é estudada a partir de retratos funerários de algumas das pessoas que lá viveram, com recurso às mais recentes tecnologias.

Ensino: O Desafio do Superior em Portugal

RTP1, 21h06

Conduzida por Carlos Daniel, esta minissérie documental em dois episódios (o segundo vai para o ar na quinta-feira) toma o pulso à inovação, à formação e à produção de conhecimento científico em Portugal. O objectivo é perceber os desafios que se colocam à aplicação desse saber a áreas que vão da transição energética à criação de riqueza, passando pela produtividade e por soluções para questões demográficas.

A Távola de Rocha

TVCine Edition, 22h

Samuel Barbosa, que trabalhou como assistente de Paulo Rocha (1935-2012) desde 2001, assina este documentário que teve estreia no Festival de Locarno, na Suíça, sobre o importante realizador, uma das grandes figuras do Novo Cinema Português. Rocha foi responsável por filmes como Os Verdes Anos, Mudar de Vida, A Ilha dos Amores, O Desejado ou O Rio do Ouro. O documentário, que também passou no IndieLisboa, marca a estreia de Samuel Barbosa na realização em nome próprio.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h50

Directo. Ainda a recuperar da pandemia, a enfrentar uma guerra na Europa, desafiado pela crise energética, confrontado com a inflação e afectado pelo abalo do sector turístico, “como é que Portugal está a resistir e até que ponto o país está no rumo certo?” Eis a pergunta lançada ao painel que se reúne esta noite no programa moderado pelo jornalista Carlos Daniel, que elege O Estado da Nação como o grande tema em discussão.