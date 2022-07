Dona Paterna recebe emigrantes com sunset em Paderne

Com a chegada do mês de Agosto são muitos os emigrantes portugueses que regressam a casa. O produtor Dona Paterna, de Melgaço, na região dos Vinhos Verdes, está a organizar um pôr-do-sol de boas-vindas para os receber. Será dia 5 daquele mês, uma sexta-feira, entre as 17h e as 20h, no espaço ao ar livre do restaurante Tasquinha da Portela, na freguesia de Paderne. E a entrada é livre.

Apesar do foco em quem regressa ao país pelo querido mês de Agosto, o evento é para todos e estende-se a toda a comunidade da sub-região de Monção e Melgaço. “Queremos receber os nossos conterrâneos com um momento de festa e com os produtos da nossa região, mas queremos, acima de tudo, que seja um momento para brindarmos à vida e à felicidade com aqueles que nos são queridos, após estes últimos tempos difíceis”, refere, em comunicado enviado ao Terroir, o produtor Carlos Codesso.

Os vinhos — e os bombons de Alvarinho — serão Dona Paterna, claro, mas em parceria com outras empresas de Melgaço, haverá showcooking com a chef do restaurante que acolhe o evento, Ana Luísa Eira Velha, e animação musical com a filha da terra Maria Pires, concorrente da última edição do programa The Voice Portugal. “Experiências que envolvem o território”, sublinha no referido comunicado o produtor da Dona Paterna.

Os bombons de Alvarinho nascem precisamente de uma parceria, em Abril, o produtor desafiou a pastelaria melgacense Sabor do Céu e Elisangela Castro a criarem bombons com vinho da casta rainha da sub-região, e uma das principais variedades brancas portuguesas, para a Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço. “A junção do chocolate com vinho funciona perfeitamente”, o que faz deles um sucesso, refere Carlos Codesso. “O resultado é fantástico: um equilíbrio perfeito entre o doce e o azedo e com um sabor a Alvarinho”, apresenta, por seu turno, Elisangela Castro.