Piloto não reportou nenhum problema até avião de combate aos fogos cair

O relatório preliminar do acidente com o avião de combate a incêndios que caiu na passada sexta-feira numa vinha em Vila Nova do Foz Côa revela que o piloto André Serra, que morreu na sequência da queda, não reportou qualquer problema na aeronave ou consigo antes de embater com a asa direita no socalco de uma quinta pouco antes das 18h. O tripulante ainda teve tempo de largar a água que tinha abastecido no Rio Douro momentos antes, mas não evitou o embate. Era para ter sido a última descarga do dia.

“O piloto da aeronave acidentada manteve as comunicações bilaterais com o COPAR [o responsável das equipas de combate no terreno] e com o A09 [o piloto do outro avião anfíbio que estava a operar naquele local], sendo que durante todo o voo nada foi reportado pelo piloto sobre algum problema ou limitação da tripulação ou aeronave. As evidências sugerem que o motor estava a debitar potencia no momento do impacto com o solo”, lê-se no relatório divulgado esta segunda-feira ao fim da tarde pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários(GPIAAF).

Os dois Air Tractor, modelo AT-802F Fire Boss, operados pela Agro-Montiar, tinham sido activados às 16h20 pela Protecção Civil para ajudar a combater um incêndio junto à localidade de Urros, em Torre de Moncorvo. Depois de realizarem várias descargas regressaram ao Douro para o último abastecimento do dia. “Segundo testemunhas, após realizar a carga no rio, o A01 [a aeronave acidentada], na linha de subida em volta pela direita, já após ter livrado o monte da margem esquerda do rio Douro, com uma cota de cerca de 330 metros (1080 pés), iniciou um movimento abrupto com nariz e asa direita em baixo. Tal movimento foi imediatamente seguido pela acção do piloto com a abertura em emergência da carga de água transportada”, descreve o GPIAAF.

E continua: “Decorrente da perda de controlo e sem recuperar a altitude, a aeronave colidiu inicialmente com a semi-asa direita num primeiro socalco, continuando com uma dinâmica de dissipação de energia pelos patamares seguintes imobilizando-se a 45 metros do ponto de contacto inicial. Após a imobilização, a aeronave incendiou-se tendo sido consumida pelas chamas”.