Do “caos” à “esperança”, passando pelos “remendos” e o “empurrar com a barriga”: a avaliação da oposição e do PS ao estado da Nação

A inflação e as consequências económicas da guerra na Ucrânia, as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde com o fecho de urgências e a falta de médicos de família, a pandemia de covid-19, os incêndios, a confusão nos aeroportos, e as polémicas com Pedro Nuno Santos e a reestruturação do SEF são apenas alguns dos problemas que os partidos da oposição apontam ao Governo em vésperas de mais um debate do estado da nação que se realiza na quarta-feira, dia 20, no Parlamento.