Aeroporto: Montenegro insiste que Governo precisa de dar explicações e reúne-se com Costa “nos próximos dias”

De visita ao Hospital de Braga, o novo presidente do PSD criticou Costa pela ineficiência e descoordenação política no dossier do novo aeroporto. Sobre saúde, Montenegro desafiou o Governo a deixar cair o seu “complexo ideológico” contra a actividade dos privados.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, insiste que é preciso o Governo explicar a publicação e posterior revogação do despacho sobre a nova solução aeroportuária para Lisboa, e adianta que se vai encontrar com o primeiro-ministro “nos próximos dias”. Após uma visita ao Hospital de Braga, e questionado sobre quando é que se vai encontrar com o primeiro-ministro para transmitir a posição do PSD, Luís Montenegro disse que a reunião vai acontecer “nos próximos dias”, acrescentando que o partido “tem uma posição” e que a vai transmitir “em primeira mão e olhos nos olhos” a António Costa.