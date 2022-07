Verão rima com cão... e gato. Mostra-nos as tuas férias com o teu animal de estimação

Adorámos pet sitters dedicados, mas queremos ver o teu animal de companhia a passar férias contigo. Juntos na praia, na montanha, na cidade. A viajar de bicicleta e de comboio (e, pronto, de carro e de avião). Como é que os protegeste da onda de calor? Tens dicas para quem quer levar o cão a passear longe de casa (ou não tão longe assim)? Queremos ver a vossa road trip ou a viagem à volta do mundo que fizeram juntos. Porque Verão não pode ser sinónimo de abandono.

Envia-nos, até esta quarta-feira, 20 de Julho, uma fotografia do melhor momento das férias, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o assunto “férias” no email, para o endereço publicop3@gmail.com. Se quiseres, diz-nos onde estiveste e apresenta-nos o teu animal de companhia. Vamos publicar as imagens que nos deixarem com mais vontade de sair da redacção para a praia com os nossos.