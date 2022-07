A Sinfonia do Adeus e o desconcerto da saúde

Ao contrário do príncipe Esterházy, que tomou a decisão certa para assegurar a fidelidade e motivação dos músicos ao seu serviço, as nossas autoridades da saúde continuam a querer fazer contratos pontuais de tarefeiros e, mais grave, com médicos não qualificados para a função.

Sinfonia do Adeus, foi com este nome que ficou conhecida a Sinfonia No 45, em fá sustenido que Haydn compôs em 1772 para tentar convencer o príncipe Nikolaus Esterházy, seu patrono, a libertar mais cedo os músicos da orquestra que o acompanhavam durante a sua longa estadia de verão no longínquo palácio Esterháza (Fertöd, Hungria) e que, já cansados e saturados, ansiavam regressar a casa, para junto das suas famílias (em Viena, Áustria).