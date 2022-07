Homem armado mata três pessoas em centro comercial no Indiana

Um homem matou três pessoas, e deixou outras duas feridas, num ataque num centro comercial de Greenwood, um subúrbio da capital do estado norte-americano do Indiana, Indianapolis, antes de ser morto a tiro por uma outra pessoa.

O chefe da polícia de Greenwood, Jim Ison, descreveu o ataque de domingo à tarde (18h05 horas locais, 23h em Portugal continental) sem revelar identidades. Ison notou que o atacante tinha uma espingarda e muitas munições e destacou o papel do cidadão que o atingiu, matando-o, e impedindo a continuação do ataque.

“O herói foi o cidadão que estava também na zona de alimentação, que tinha uma arma legal, e conseguiu parar o ataque mal este tinha começado”, declarou. O cidadão tem 22 anos e “está a colaborar com as autoridades”, acrescentou.

O debate sobre a posse de armas nos EUA recomeçou nas últimas semanas depois de uma série de ataques, do ataque em 24 de Maio numa escola de Uvalde, Texas, onde morreram 19 crianças e duas professoras, e de um ataque supremacista branco em 14 de Maio, em Buffalo, Nova Iorque, que provocou dez mortes, e ainda um a 4 de Julho, durante o desfile de comemoração do Dia da Independência em Highland Park, norte de Chicago, em que morreram sete pessoa e 39 ficaram feridas.

Esta segunda-feira começa ainda o julgamento do atirador de Parkland, na Florida, em 2018, em que morreram 17 pessoas. Apesar da profusão de ataques com armas de fogo nos Estados Unidos, o caso de Parkland tornou-se no símbolo de uma viragem no debate sobre o acesso às armas por causa do activismo dos alunos da escola secundária local, que organizaram uma marcha que foi o maior protesto de sempre a favor do reforço do controlo das armas nos EUA, e cuja pressão levou a Florida, um estado republicano, a aumentar a idade mínima para a compra de armas, de 18 para 21 anos, e autorizar o confisco de armas a pessoas que os tribunais considerem ser uma ameaça pública.