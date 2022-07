Câmara do Porto vai deixar de apoiar Bombeiros Voluntários

Os apoios que a Câmara do Porto entrega à Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Porto são, neste momento, “penhorados” por causa das dívidas desta associação. Por isso, a autarquia vai cancelar esse apoio, ainda que com a garantia de voltar a dá-lo quando a situação se regularizar. “Se o problema da associação se resolver, voltaremos a apoiar”, garantiu Rui Moreira durante a reunião de câmara desta segunda-feira.

O assunto foi levantado pela vereadora Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, a propósito de uma proposta de apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Portuenses, que foi aprovada por unanimidade.

Neste momento, acrescentou o autarca do Porto, os Bombeiros Voluntários “não têm condições para fazer operações de socorro”, tendo o quartel fechado.

Ilda Figueiredo, da CDU, questionou Rui Moreira sobre a possibilidade de a autarquia apoiar esta associação com os serviços jurídicos e técnicos da câmara, algo que o autarca recusou, dizendo que os problemas dos Bombeiros Voluntários não são de ordem jurídica.

Neste momento, há serviços complementares feitos pelos Bombeiros Portuenses – e também pela Cruz Vermelha – e a segurança está garantida. “O socorro não está em causa na cidade”, completou a vereadora Catarina Araújo.