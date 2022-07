Macário Correia, o ex-governante de Cavaco que produz laranjas e limões

O político a quem foi a atribuída a frase “Beijar uma mulher que fuma é como lamber um cinzeiro” vive hoje junto ao Pego do Inferno, no interior do concelho de Tavira. O seu dia-a-dia é passado na terra onde nasceu, Barranco da Nora. “Basicamente estou concentrado na actividade agrícola. Levanto-me às cinco da manhã, trabalho até às dez da noite”, diz, acabando de chegar, conduzindo um tractor, com caixas de limões. O comprador, que fará a distribuição pelos centos de consumo locais, aguarda. “Não venho atrasado, pois não”, pergunta, olhando o relógio. Pontualidade, acima de tudo. Os três trabalhadores asiáticos ao seu serviço, esperam por ordens. Macário Correia dá o exemplo. Desata a carregar caixas de fruta, sob um calor tórrido.