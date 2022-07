A revista Fare mostra uma Lisboa africana e melancólica

O mais recente número da revista sobre cidades é dedicado a Lisboa. A Fugas conversou com o editor Ben Mervis para perceber como se capta a identidade de uma cidade.

É uma Lisboa de bifanas, de dedos engordurados, de filas para o melhor frango assado, de grogue feito num bairro cabo-verdiano, uma Lisboa onde há quem coleccione velhos néons de lojas desaparecidas, onde há histórias que misturam memórias e sabores de África, onde as tascas são de família e a família são todos os que se sentam nas mesas, uma Lisboa onde os mariscos saltam nas frigideiras e nas panelas da cervejaria Ramiro, onde um arquitecto com óculos redondos e um caderno de notas (Leopoldo Garcia Calhau, na sua Taberna do Calhau, cuja foto faz a capa) cozinha o seu Alentejo natal, onde o passado teima em ficar, e onde existe “no ar uma melancolia quase palpável”.