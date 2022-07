O que fazem nove chefs 3 estrelas Michelin no Algarve? Um jantar galáctico no Vila Vita

Depois do jantar com os chefs 2 estrelas de Portugal, a 2 de Agosto é dado palco a cozinheiros internacionais com três estrelas. Um evento gastronómico único, parte das celebrações dos 30 anos da unidade hoteleira de luxo. “Reach for the Stars - World Edition” custa 490 euros.

O Algarve volta a ser ponto de encontro de vários chefs de renome, numa noite que promete proporcionar uma “experiência gourmet” com “o requinte dos vinhos de produtores nacionais e internacionais e muito entretenimento pela noite fora”. A 2 de Agosto, no Vila Vita Parc, em Porches, vão juntar-se vários detentores de três estrelas Michelin numa festa única, “Reach for the Stars – World Edition”, que tem início marcado para as 19h e ainda tem lugares disponíveis.

Para este “ponto alto do calendário de eventos dos 30 anos” do Vila Vita Parc, que começou em Maio e se estende a Novembro – e já contemplou a realização de um jantar com todos os chefs que detêm duas estrelas em Portugal –, a unidade hoteleira de luxo promete um “impressionante alinhamento de cozinha internacional de topo”.

Estão já confirmados Gert De Mangeleer (Bélgica, Hertog Jan), Juan Amador (Áustria, Amador), Paolo Casagrande, Jan Hartwig (Alemanha, Atelier), Jacob Jan Boerma (Holanda, De Leest), Christian Bau (Alemanha, Victor's Fine Dining), Klaus Erfort (Alemanha, Gästehaus Klaus Erfort), Sven Elverfeld (Alemanha, Aqua), Peter Knogl (Suíça, Cheval Blanc). À partida, o elenco seria composto por dez cozinheiros, mas por razões pessoais um dos chefs convidados teve de cancelar a presença – ainda assim, poderá haver uma surpresa de última hora...

As estrelas da festa irão estar distribuídas por diferentes áreas e cozinhas dos dois pisos do Clubhouse do Vila Vita, surpreendendo os presentes com “as suas criações refinadas, acompanhadas por vinhos requintados de vinicultores nacionais, como Niepoort, Cortes de Cima, Soalheiro e marcas internacionais como é o caso da Lail Vineyards e Dom Pérignon”.

Foto Ocean, Vila Vita dr

O bilhete para o “Reach for the Stars World Edition” custa 490 Euros por pessoa, podendo a reserva ser feita através do telefone 282310100 ou do email fb@vilavitaparc.com.

Uma aposta que veio para ficar

Além de estar integrado no programa de aniversário do resort pertencente à rede The Leading Hotels Of The World, este evento surge na sequência de outras iniciativas gastronómicas com a marca Vila Vita e de que é exemplo o Fine Wines and Food Fair, que se realiza a cada dois anos. Sujeito a uma pequena interrupção por causa da pandemia – o último aconteceu em 2019 – este encontro da mais alta gastronomia irá ter continuidade.

Quem o garante é Kurt Gillig, director-geral da unidade hoteleira que conta com 11 restaurantes, com especial destaque para o Ocean, detentor de duas estrelas Michelin, em declarações à Fugas. “Trata-se de praticamente uma semana em que recebemos chefs internacionais, na maior parte das vezes com estrela Michelin, e produtores de marcas internacionais e nacionais”, realça.

Para já, e até Novembro, todas as atenções estão centradas na festa dos 30 anos, que ainda tem garantidos outros nomes. Ainda em Agosto, e novamente em Setembro, há uma versão “verde” destes jantares das estrelas, com “alguns dos mais louváveis chefs no campo da sustentabilidade”, como é o caso do espanhol Marc Segarra, distinguido com uma estrela Michelin e estrela verde, e do português Carlos Teixeira, igualmente detentor de uma estrela Michelin e estrela verde, no Esporão. O jantar com Marc Segarra acontece a 12 de Agosto e tem o custo de 125 euros por pessoa (harmonização de vinho, 75 euros). A 12 de Setembro, será a vez de Carlos Teixeira (menu, 105 euros; harmonização de vinho, 45 euros).

O programa contempla, ainda, uma edição asiática do “Reach for the Stars”, com chefs especializados em cozinha asiática a tomarem as rédeas do restaurante Mizu Teppanyaki – há jantares marcados para 9 e 23 de Setembro e 15 de Outubro.