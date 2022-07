Elisa Ferreira: Portugal tem de se libertar da dependência dos fundos europeus

Nos próximos anos, Portugal vai ter ao seu dispor o maior volume de fundos comunitários de sempre, mas, mais do que o volume, Elisa Ferreira sublinha a necessidade de o país os usar com qualidade para chegar a um patamar de “desenvolvimento normal”.

No dia em que o Governo assinou o Acordo de Parceria com a União Europeia para o próximo ciclo de fundos comunitários, Elisa Ferreira, comissária europeia da Coesão e Reformas, deixou numa entrevista ao PÚBLICO um rol de oportunidades e riscos sobre a aplicação desse pacote de 23 mil milhões de euros. Para superar a estagnação dos últimos 20 anos, “o país tem de fazer mais”. Tem, em concreto, de deixar de acreditar que os fundos são um cheque para manter tudo como está. E de lutar para acabar com a “ânsia” pelos fundos baseada na crença de que eles se hão-de repetir de sete em sete anos.