Para Shelly-Ann Fraser-Pryce, a idade é apenas um número

No ano em que Melissa Jefferson, a mais jovem finalista da prova dos 100 metros nos Mundiais de atletismo de Eugene, entrou para a escola primária, já Shelly-Ann Fraser-Pryce conquistava medalhas em Campeonatos do Mundo. No caso, em 2007, em Osaka, foi a prata na estafeta de 4x100m. O ouro no hectómetro chegaria na edição seguinte, em Berlim, e desde então a sequência tem sido alucinante. Na última madrugada, esta veterana da Jamaica sagrou-se rainha da velocidade pela quinta vez na carreira. E com a melhor marca nestes palcos. Aos 35 anos.