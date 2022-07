Mundiais: Fraser-Pryce liderou armada jamacaina nos 100m femininos

Aos 35 anos, a campeão do mundo conquistou o título pela quinta vez e com a melhor marca até agora.

Os EUA monopolizaram as medalhas nos 100m masculinos dos Mundiais de atletismo, em Eugene, e a Jamaica respondeu na mesma moeda na prova feminina. Nesta madrugada, Shelly-Ann Fraser-Pryce conquistou o título mundial no hectómetro pela quinta vez na carreira, com as duas compatriotas na final a fecharem o pódio.

Aos 35 anos, Fraser-Pryce continua a ser a rainha da velocidade. Graças a uma partida brilhante, à imagem do que costuma fazer, ganhou margem suficiente para se impor a toda a concorrência, terminando a prova em 10,67 segundos. Logo atrás, Shericka Jackson arrancou um recorde pessoal, com 10,73s, enquanto Elaine Thompson-Herah arrebatou o bronze, com 10,81s.

É a primeira vez na história dos Mundiais que um país “varre” por completo o pódio nos 100m femininos, ainda que a Jamaica já o tenha conseguido mas noutro palco, o dos Jogos Olímpicos, com as mesmas três protagonsitas.

Para Fraser-Pryce, a idade não parece ser um obstáculo, até porque conseguiu nesta madrugada a melhor marca de todos os títulos globais que conquistou até à data - e isto inclui as duas medalhas de ouro olímpicas. “É o meu título preferido, porque o consegui aos 35 anos. Sim, 35”, reforçou a vencedora.

“Enquanto tiver saúde vou competir. Tenho fome de vitórias, sou determinada e acredito sempre que posso correr mais depressa e não vou parar enquanto não deixar de acreditar”, prosseguiu. “Continuar a fazê-lo aos 35 anos, ter um filho, continuar... Espero poder inspirar outras mulheres”.