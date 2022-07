Benfica defronta Midtjylland ou AEK Larnaca no acesso à Liga dos Campeões

O Benfica vai enfrentar o Midtjylland ou o AEK Larnaca na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. De acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira, em Nyon, Suíça, os “encarnados” disputarão a primeira mão em casa e a segunda fora de portas.

Incluído no caminho das Ligas deste sorteio, a equipa portuguesa tinham como potenciais adversários o Mónaco, o Sturm Graz, o Saint-Gilloise ou o vencedor do embate, ainda a realizar, entre os dinamarqueses do Midtjylland e os cipriotas do AEK.