Limpar a janela manuelina do Convento de Cristo com uma escovinha e investir nele 5,4 milhões de euros

A janela do capítulo, marco da fachada ocidental da igreja manuelina do Convento de Cristo, em Tomar, está hoje coberta de manchas negras e alaranjadas devido à acção de algas, líquenes e outros micro-organismos que se agarraram à pedra. A sua riqueza escultórica ainda é evidente, mas o que é visível fica muito aquém da festa decorativa que no original propunha, cruzando símbolos religiosos e régios, em parte evocativos dos Descobrimentos, bem ao gosto da arquitectura do tempo de D. Manuel I.