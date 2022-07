Onda de calor pela Europa: incêndios em Espanha e França; Reino Unido em alerta vermelho

O calor que se faz sentir no Sul da Europa fez com que algumas regiões ultrapassassem os 40 graus Celsius. Os incêndios florestais são outra consequência negativa do calor: duas pessoas morreram em Espanha, milhares foram retiradas das zonas mais afectadas e já arderam milhares de hectares de floresta em Portugal, França e Espanha.

Enquanto Portugal enfrenta uma prolongada onda de calor com temperaturas acima do normal, também o resto da Europa sente o efeito das temperaturas elevadas. Esta é a segunda onda de calor na Europa em menos de um mês – e os cientistas avisam que, com as alterações climáticas, este tipo de fenómenos se vai tornar mais frequente, mais intenso e mais prolongado.

Além do calor, muitos países (incluindo Portugal) lidam também com os incêndios florestais que já queimaram milhares de hectares e levaram à retirada de moradores e turistas em Espanha e também em França, que atingirá esta segunda-feira o “pico” da onda de calor. No Reino Unido, estima-se que esta segunda-feira possa ser um dos dias mais quentes desde que há registos, o que fez com que fosse emitido pela primeira vez um alerta vermelho devido ao calor.

França

Em França, esta é a 45.ª vaga de calor desde 1947, escreve o jornal Le Monde, dizendo que a onda de calor começou oficialmente a 12 de Julho. Esta segunda-feira marca o “ponto alto” deste episódio de calor, com noites quentes e com parte do país a atingir ou ultrapassar os 40 graus Celsius, o que fez com que 15 departamentos do país fossem postos no estado de alerta mais elevado para temperaturas altas. O Sul do país é uma das regiões mais afectadas pelo calor e também pelos incêndios florestais.

Foto Incêndio em Louchats, na região de Gironde SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

No fim-de-semana, houve vários incêndios resultantes do calor em França, que mobilizaram mais de mil bombeiros para combater as chamas: no Sudoeste do país, no departamento de Gironde, arderam mais de 15 mil hectares de floresta desde terça-feira, segundo o Le Monde. Já foram retirados mais de 16 mil moradores e turistas da região por causa dos incêndios.

Reino Unido

No Reino Unido espera-se que esta segunda-feira possa ser um dos dias mais quentes desde que há registos, com as temperaturas máximas a poderem alcançar os 41 graus Celsius. O Met Office, serviço de meteorologia britânico, emitiu um alerta vermelho de calor extremo para grande parte do território nesta segunda e terça-feira, sendo a primeira vez que Inglaterra tem este aviso vermelho. No resto do Reino Unido, também há alertas laranjas por causa do calor. Os dados mostram que os dez anos mais quentes em território britânico aconteceram depois de 2002.

Por enquanto, a temperatura mais elevada no Reino Unido foi atingida em 2019: foram 38,7 graus, em Cambridge. Segundo a BBC, espera-se que Londres seja um dos locais mais quentes do mundo nesta segunda-feira. “É aqui que podem existir impactos na saúde, porque estas são temperaturas perigosamente altas”, avisou o meteorologista da BBC, Simon King. As autoridades e governantes têm pedido às pessoas que só saiam de casa em caso de necessidade. Na quarta-feira, as temperaturas deverão baixar.

Espanha

Em Espanha, mais de 30 incêndios afectaram o território durante o fim-de-semana, queimando mais de 20 mil hectares de floresta. A Protecção Civil espanhola tinha mais de 70% dos seus recursos alocados ao combate aos incêndios. Mais de 2300 pessoas foram retiradas de suas casas por prevenção, escreve o jornal El País.

Espanha enfrenta esta segunda-feira o oitavo e último dia da onda de calor e quase todo o país está em risco extremo de incêndio. Os incêndios continuam a lavrar em Espanha nesta segunda-feira, com mais de 20 ocorrências activas por todo o país. Desde o início do ano, já arderam mais de 70 mil hectares em Espanha.

Foto Incêndio na província de Zamora, Espanha ISABEL INFANTES/REUTERS

Trinta mil desses hectares arderam no incêndio na serra de Culebra, em Zamora, que fez também duas vítimas mortais: um pastor que tinha saído de casa e um bombeiro que foi apanhado pelas chamas. Dois bombeiros foram ainda hospitalizados por causa dos ferimentos com que ficaram após o combate às chamas.

Em Portugal e Espanha, mais de 1000 mortes foram atribuídas ao calor nos últimos dias.

Portugal

Depois de uma semana com milhares de bombeiros mobilizados para o combate aos incêndios, a situação em Portugal aparenta estar mais calma. Ainda assim, continuam mobilizados 1403 bombeiros em operações de combate a incêndios ou rescaldo, em 44 ocorrências em todo o país (38 já dominadas e só seis em curso), segundo os dados disponíveis no site da Protecção Civil (às 12h de segunda-feira). Mais de 80 concelhos de dez distritos de Portugal continental apresentam, nesta segunda-feira, um perigo máximo de incêndio rural. Só na última semana arderam em Portugal mais de 25 mil dos 38 mil hectares já consumidos pelas chamas este ano.

Continuam a registar-se temperaturas altas, apesar de já serem valores mais amenos quando comparados com os da semana passada, em que grande parte do país ficou em alerta laranja ou vermelho devido às temperaturas elevadas – e muitos foram os locais que registaram temperaturas superiores a 40 graus Celsius.

Foto Militares no combate aos incêndios no distrito de Leiria Adriano Miranda

Na terça-feira está previsto tempo nublado para grande parte do território, com temperaturas máximas pouco abaixo dos 30 graus Celsius. Na quarta-feira, grande parte de Portugal continental volta a ter temperaturas acima dos 30 graus: em Évora esperam-se 39 graus de máxima; em Beja estão previstos 38; Portalegre e Castelo Branco terão 37 de máxima; Setúbal e Santarém terão 36. Vila Real e Braga terão 35 de máxima e no Porto as temperaturas estarão mais baixas, com 28 graus previstos para quarta-feira. Em Lisboa registar-se-á 31 graus de máxima e em Faro serão 34, assim como em Bragança e Viseu.

Outros países

A Bélgica e a Alemanha também se estão a preparar para uma onda de calor nos próximos dias. Itália também tem registado incêndios florestais nos últimos dias e os meteorologistas do país apontam que o território possa ter locais com temperaturas acima dos 40 graus nos próximos dias. Também na Suíça se esperam temperaturas elevadas até quarta-feira, com alguns locais a registarem 41 graus.

Fora da Europa, a China estima já que as temperaturas elevadas que chegarão ao país esta semana possam durar até meados de Agosto, ainda que também haja períodos de chuva pelo meio. No sul da China, depois de quarta-feira, são esperadas temperaturas máximas que variam entre os 39 e os 42 graus.