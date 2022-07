O gosto de proibir

Neste espírito de só nos lembrarmos de S. Bárbara quando troveja, também só pensamos na floresta e nas matas quando elas ardem e aí lembramo-nos que é necessário fazer alguma coisa.

De entre essas coisas e meios, que nunca são os suficientes, podemos lembrar-nos do belo negócio dos helicópteros Kamov, há anos inoperacionais e sem atar nem desatar.

É importante regulamentar as atividades nas áreas florestais quando o risco é elevado, mas o proibir eventos que podem ser bem enquadrados e monitorizados parece mais um fazer para dizer que se fez do que uma significativa redução de risco. Quantas ignições foram registadas em tais contextos? Vamos fechar todos os parques de campismo não urbanos?

Se um dos problemas de fundo é o abandono do interior e respetiva inatividade económica, certo que não serão os festivais de verão que os irão revitalizar estruturalmente, mas retirar de lá os palcos e trazê-los em Lisboa é simbólico q.b..

As regras são necessárias, mas não precisam de ser proibições cegas. A menos que os confinamentos e outras restrições decretadas nos últimos tempos tenham desenvolvido o gosto pelo proibir. É sempre fácil proibir; se isso é construtivo, é outra questão.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

O cemitério da Europa

A subida das taxas de juro colocou o dólar e o euro em paridade. Os EUA aumentaram a venda de gás natural para a Europa. A indústria armamentista norte-americana não tem mãos a medir. Ora digam lá quem beneficia com a guerra Ucrânia-Rússia.

Enquanto a Europa sofre com a inflação, o discurso armamentista veio para ficar. Quando Zelensky anuncia um exército de um milhão de ucranianos para combater os russos e o imperialista Putin não desarma, adivinha-se a mortandade. O povo ucraniano sofre enquanto os senhores da guerra vociferam. É fácil mandar combater sem nunca ter pegado numa arma. A Ucrânia pode ser o cemitério da Europa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Freguesias: união ou desagregação

A decisão de reduzir, em 2012, o número de freguesias no país, exigida no memorando de entendimento com a troika, foi uma medida então altamente contestada por autarcas e populações. Na ocasião, 1168 freguesias foram extintas como resultado desse memorando, então justificado como forma de poupança de custos e relação mais directa entre esses órgãos de poder local.

Com o passar dos anos, amiúde tem-se falado no repensar dessa medida, mas sem nada de concreto.

Acontece que duas freguesias do município de Viana do Castelo, Barroselas e Carvoeiro, por decisão da sua Assembleia de Freguesia, decidiram agora avançar com uma consulta referendária para desagregação da sua união, por não ser compatível com o interesse das populações locais, já validada pelo Tribunal Constitucional.

É a prova de que as dificuldades de articulação da figura das uniões de freguesia tendem a superar as vantagens. Poupou-se em número de mandatos, mas a medida sobrecarregou outros eleitos, obrigados a maiores responsabilidades em dimensão territorial, mas sem melhoria de meios para exercício de funções acrescidas.

O seu futuro deve resultar de ampla reflexão e, se a redução do número de uniões de freguesias se justificar, para uma maior operacionalidade de meios e vontades, não se percebe porque não dar esse passo a bem dos interesses de populações, que assim queiram deliberar.

Eduardo Augusto Fidalgo, Linda-a-Velha

O debate sobre os rankings

O PÚBLICO insiste e eu e tantos outros, também. O jornal, ao continuar a publicar, anualmente, os rankings escolares e nós a discordarmos da sua feitura e, obviamente, da retirada de ilações. Teremos ambos razões pertinentes.

Mas agora apareceu uma “terceira via”, expressa por Maria João Marques no seu artigo de 13/7/2022, intitulado Os rankings das escolas e a infantilização do debate, que poderia resumir no seguinte: os rankings valem a pena, embora estejam inquinados por omissão de dados introduzidos - mormente os económicos, subjacentes nas famílias -, para se poder retirar ilações com valor estatístico, no resultado final. E junta-lhe uma “pitada” de acusação ao debate de ser ideológico, não se coibindo de apodar de “infantilismo” os debatentes, quando é ela mesma que traz a “direita e a esquerda” e o “público e o privado” à colação.

Bom, Maria João Marques, os rankings ou integram todas a variáveis e servem para alguma coisa - e nisto não vale aproveitar o minério e deitar fora a ganga, por conveniência - ou são realmente ideológicos e perseguem um escopo que pode e deve ser contraditado.

Se assim não for, a estatística é uma “batata” e uma arma de arremesso eivada de muita incompetência. A senhora, como economista, e eu, como médico, ambos sabemos disso.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto