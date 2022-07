Cartões da CGD com problemas esta manhã, banco garante que estão resolvidos

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) sentiram, na manhã deste domingo, problemas na realização de pagamentos com os seus cartões bancários e na utilização da aplicação Caixa Directa, dificuldades que a instituição bancária reconhece e que garante já estarem entretanto resolvidas.

Depois dos diversos relatos da existência de dificuldades na realização de pagamentos e levantamentos com os cartões da CGD durante esta manhã, fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos confirmou ao PÚBLICO a ocorrência, durante esta manhã, de perturbações no funcionamento dos cartões e na aplicação Caixa Directa.

A causa para as perturbações esteve, de acordo com a informação prestada pelo departamento de comunicação da caixa, numa intervenção realizada esta manhã no sistema informático. A normalização da situação ao nível do pagamento dos cartões foi “rápida” e a recuperação das funcionalidades da aplicação também ficou assegurada durante a manhã, assegurou a mesma fonte.

A CGD garante ainda que a intervenção ao sistema informático realizada na manhã deste domingo foi “normal” e não se deveu a qualquer ataque externo a que o sistema pudesse ter sido sujeito.