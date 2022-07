Nasceram a dançar música cigana e agora querem dominar os passos do breakdance

João celebra o seu décimo primeiro aniversário e isso é motivo para festa rija numa das áreas residenciais da vasta comunidade cigana do concelho de Vila Verde. Das imediações, chegaram dezenas de amigos e familiares para assinalarem o momento à volta de uma mesa montada no pátio da casa onde vive com a família. E uma celebração completa não se faz sem música. Mas já se ouve uma melodia com ritmo convidativo, por isso, é apenas uma questão de tempo até surgirem os primeiros passos de dança.