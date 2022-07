Sondagem: Pedro Nuno Santos reforça imagem negativa, Costa cai na popularidade

A crise política sobre o novo aeroporto de Lisboa parece ter penalizado António Costa e Pedro Nuno Santos, ministro que a maioria dos inquiridos preferia ver demitido, de acordo com o barómetro da Aximage para o DN/JN e TSF. Mas a ministra da Saúde também é igualmente castigada pelo encerramento de urgências hospitalares. Ao fim de três meses de ter tomado posse, o Governo socialista perdeu o estado de graça.

No estudo realizado no início do mês de Julho, já depois da crise interna no Governo a propósito do aeroporto de Lisboa, a avaliação do desempenho do executivo caiu para terreno negativo para os 38%, uma descida de 16 pontos percentuais face a Abril.

O próprio António Costa passou de um saldo positivo de 26 pontos em Abril para um saldo negativo de dois pontos (38% negativas e 36% positivas), o que acontece apenas pela segunda vez na série de barómetros da Aximage. Mais evidente é a queda do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que reforçou o seu saldo negativo: De dois pontos em Abril passou para 32 pontos em Julho. Uma maioria de inquiridos (52%) incluindo os eleitores do PS (49%), entendem que já não devia ser ministro.

Na divergência pública entre o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas, uma maioria (57%) dos inquiridos considera que “nenhum andou bem nem teve a razão do seu lado”, depois de o ministério ter publicado um despacho sobre a localização do novo aeroporto sem dar conhecimento a António Costa.

Apesar de 28% ter concluído que a decisão correcta foi a de manter o ministro, 27% defendem que Pedro Nuno Santos devia ter apresentado a demissão e 25% sustentam que o primeiro-ministro o devia ter exonerado. António Costa segurou o ministro no Governo, apesar de ter ordenado a revogação do despacho, e Pedro Nuno Santos admitiu o erro de comunicação, mas isso parece não ter sido suficiente para superar a crise, segundo a sondagem.

Os inquiridos também parecem não perdoar a ministra da Saúde por causa dos problemas que o sector tem enfrentado. Marta Temido, que já foi a ministra mais popular do Governo com um saldo positivo de 30 pontos em Abril, e que agora tem um saldo negativo de 5 pontos. Também o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o da Administração Interna, José Luís Carneiro, reforçaram a sua imagem negativa, de acordo com o barómetro da Aximage.

Em relação à principal figura da oposição, André Ventura, presidente do Chega, é o nome apontado por 36% dos inquiridos enquanto o recém-eleito líder do PSD, Luís Montenegro, só é indicado por 19%.

A sondagem da Aximage, cujo trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 10 de Julho, foi realizada com o objectivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal, com uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,44%.