Nuno Melo quer um CDS sem trincheiras e com mais independentes

Eleito em Abril para a liderança do CDS, Nuno Melo promove na manhã deste sábado um congresso para alterar os estatutos do partido em dois pontos fundamentais: acabar oficialmente com as correntes de opinião internas (só há uma neste momento) e criar novos órgãos, abrindo o partido a figuras independentes. Já Nuno Correia da Silva, ex-candidato à liderança do CDS, pretende definir o partido como da “direita social”. Mas para já, o líder do CDS prefere não mexer nas questões ideológicas num congresso que recebe 700 militantes, em Aveiro.