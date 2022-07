Líder do CDS diz que o Governo “está velho” e apela a Marcelo para “fiscalizar” democracia

Fora do parlamento desde Janeiro deste ano, o CDS de Nuno Melo deu um passo para se preparar para o novo ciclo de oposição ao aprovar por esmagadora maioria alterações aos estatutos que permitem criar novos órgãos e eliminar a única corrente de opinião interna. O congresso estatutário, que decorreu este sábado em Aveiro, foi seguido de uma sessão recheada de críticas ao Governo. A propósito da crise política em torno do novo aeroporto de Lisboa, o líder do partido apela ao Presidente da República para “fiscalizar as instituições democráticas”.