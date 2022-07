O recente, surpreendente e assolapado amor do PS pelo PSD

O mundo é um lugar injusto. Durante quatro anos e meio, o PSD teve um líder mortinho por fazer acordos com o PS. António Costa poderia ter tido tudo o que quisesse – aeroportos, regionalização, revisões constitucionais, reformas na Justiça, pactos de regime, o pequeno-almoço na cama e a torrada com manteiga dos dois lados. Todo os dias de manhã Rui Rio mostrava a sua disponibilidade para cair nos braços de Costa, para à noite acabar estatelado no chão. E agora reparem na ironia: assim que Rui Rio se foi embora, cabisbaixo e frustrado por não ter conseguido fazer um único acordo estrutural sobre o país, eis que o PS da maioria absoluta dá uma volta de 180 graus, repete a palavra “consenso” em cada conferência de imprensa, e torna-se um ardente defensor de acordos com o PSD.