Biden promete que os EUA não deixarão o Médio Oriente à mercê da China e da Rússia

Um dia depois do encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o Presidente norte-americano, Joe Biden, garantiu este sábado que não deixará que o Médio Oriente caia na esfera da influência da China e da Rússia, prometendo que os Estados Unidos continuarão a ser um “parceiro activo” na região.

No segundo dia da visita ao reino, Biden participou, em Jidá, na cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG, que integra os Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein e Omã, para além dos sauditas), onde esteve em discussão a criação de uma potencial organização militar regional que, para além dos países árabes, incluiria também Israel.

“Vou dizer muito claramente: os Estados Unidos continuarão a ser um aliado envolvido no Médio Oriente. Não vamos deixar um vazio que China, Rússia ou Irão possam ocupar”, afirmou o Presidente dos EUA na sua intervenção, repetindo o que dissera no dia anterior após o encontro com Mohammed bin Salman (MBS). “Os Estados Unidos”, acrescentou, “têm interesse em construir um futuro positivo na região, em aliança com todos vós, porque não vamos a lugar nenhum”.

Apesar das palavras esperançosas de Biden, a Arábia Saudita pôs água na fervura nas intenções norte-americanas de que da cimeira, na qual participaram também Egipto, Jordânia e Iraque, saísse um plano a curto prazo para uma possível aliança de segurança que inclua Israel e que seja capaz de enfrentar à ameaça colocada pelo Irão.

“Acreditamos que há um grande valor em incluir o maior número possível de capacidades militares na região e certamente Israel tem capacidades significativas de defesa aérea e de antimísseis. Mas estamos a discutir a questão bilateralmente com as outras nações”, disse um alto funcionário do Governo saudita, citado pela Reuters.

O plano para interligar os vários sistemas de defesa aérea pode ser difícil de vender aos países árabes que não têm laços com Israel e que recusam fazer parte de uma aliança que tenha o objectivo de fazer frente ao Irão, que mantém vários aliados na região, incluindo Iraque, Líbano e Iémen.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmou mesmo que não tinha conhecimento de qualquer discussão sobre uma aliança de defesa que juntasse os países do Golfo a Israel e que o reino não estava envolvido em tais negociações.

Em declarações à imprensa após a cimeira deste sábado, o chefe da diplomacia saudita disse ainda que a decisão de Riad de abrir o seu espaço aéreo a todas as companhias aéreas nada tinha a ver com o estabelecimento de laços diplomáticos com Israel e não podia ser visto como precursora de futuras medidas.

O Governo saudita confirmou também que, no encontro na véspera com o príncipe herdeiro, Biden discutiu com MBS o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. “O Presidente levantou a questão... E o príncipe herdeiro respondeu que foi um episódio doloroso para a Arábia Saudita e que foi um erro terrível”, disse o ministro de estado para os Negócios Estrangeiros, Adel al-Jubeir.

Em declarações à Reuters, Jubeir disse que MBS argumentou perante Biden que tentar impor valores a outros países pela força é errado. “Não funcionou quando os EUA tentaram impor valores ao Afeganistão e ao Iraque. Na verdade, o tiro saiu pela culatra”, disse Jubeir, citando o príncipe herdeiro. “Os países têm valores diferentes e esses valores devem ser respeitados”, acrescentou.

No último dia do seu périplo pelo Médio Oriente, que começou na quarta-feira em Israel, Joe Biden anunciou também a doação de mil milhões de dólares de ajuda à segurança alimentar no Médio Oriente e Norte de África, ameaçada pelo conflito na Ucrânia e Rússia.