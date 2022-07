O melhor aniversário de sempre

Cansado da normalidade, Alberto pede um desejo no seu dia de anos. E não é que se realizou? A avó excêntrica tratou de tudo.

Um rapaz sente-se tolhido pela impossibilidade de alterar um dia-a-dia de normas e monotonia. Nem na data do seu aniversário se avista a possibilidade de algo ser de outra maneira.

“Posso ter uma pinhata-robô? Ou fazer um bolo? — Ah, isso é que não — disse a mãe. — Sabes como é o teu pai: detesta confusão.” Nova tentativa: “— E uns balões-caniche? Ou o jogo das cadeiras? — Ah, isso é que não — disse o pai. — Sabes como é a tua mãe: detesta barulho.”

No entanto, ao soprar as velas sobre uma torrada insípida, imagina-se na sua festa de anos com “uma fatia de bolo-de-três-chocolates-e-cereja”. Pede então um desejo.

Nisto, tocam à campainha, pondo em sobressalto os pais do miúdo. Alberto abre a porta e, frente a ele, reconhece a “senhora estranha” que já observara em álbuns de família.

Foto “Do outro lado, estava uma senhora estranha. (...) Vira-a nos álbuns de fotografias antigos” Daniel Gray-Barnett

É uma avó excêntrica, por assim dizer. Veste cores alegres, traz um capacete na mão e há-de levar o neto a passear de moto. Antes, ainda adivinha o seu desejo dos ingredientes do bolo de aniversário.

A avó Z reenvia-nos para a série da Superavozinha (para quem se recordar da velha escocesa que ganhou poderes extraordinários depois de ser atingida por um raio), que passou na RTP em 1986.

Mistura de real e imaginário

Esta é também uma super-heroína. De outra forma, como poderiam avó e neto subir ao Monte Encantado, brincar na Floresta da Meia-Noite, ver os bandos a caminho da Sibéria ou construir “um palácio com 24 quartos, seis fontes, uma floresta interior, um planetário e um chefe pasteleiro”? Tudo num só dia: “Coisitas de aniversário normalíssimas.”

Uma mistura de real e imaginário que não se descodifica nem esclarece. Mas as crianças não se incomodam com isso e nós também não.

Certo é que Alberto teve o aniversário melhor de sempre e a cor entrou na sua vida. Ou seja, a alegria.

Foto “Num dia normal, numa cidade ainda mais normal, era o aniversário do Alberto” Daniel Gray-Barnett

Isto mesmo nos vai mostrando a paleta cromática do livro. Inicialmente, predomina o cinzento, mas, assim que Alberto abre a porta à avó, o mundo torna-se colorido. O próprio rapaz e o seu vestuário vão sendo contaminados pelo azul e laranja que Z trouxe consigo.

Uma história imaginativa, contida nas palavras e exuberante nas imagens. Denota sensibilidade aos desejos das crianças: atenção, dedicação, descoberta, festa.

Daniel Gray-Barnett, que estudou Ciências Médicas, trocou o microscópio por lápis quando percebeu que a ilustração tinha uma taxa de mortalidade de pacientes muito menor

Daniel Gray-Barnett é australiano, vive na Tasmânia e estudou Ciências Médicas na Universidade de Sydney. No seu site, explica, de forma divertida, que trocou “o microscópio por lápis quando percebeu que a ilustração tinha uma taxa de mortalidade de pacientes muito menor”. Trabalha também em publicidade.

Com este livro, foi distinguido com o prémio Children’s Book Council of Australia de melhor novo ilustrador.

A história termina com a festa de aniversário que todas as crianças merecem. O bolo pode até nem ser de chocolate, mas os amigos estarão lá. Uma alegria e uma mudança na vida de Alberto, que dali em diante se sentiu sempre​ especial.

Avó Z Texto e ilustração: Daniel Gray-Barnett

Tradução: Susana Cardoso Ferreira

Revisão: Joaquim E. Oliveira

Edição: Fábula/Penguin Random House

40 págs., 14,39€

