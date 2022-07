Ivana Trump morreu na sequência de uma queda em casa

Ivana Trump, a primeira mulher do ex-presidente dos EUA Donald Trump, morreu na sequência de um acidente em casa, que lhe causou lesões graves no tronco, informou na sexta-feira o Gabinete de Medicina Legal da cidade de Nova Iorque (OCME, na sigla em inglês).

Um porta-voz da polícia informou na quinta-feira que Ivana Trump tinha sido encontrada morta nas escadas dentro do seu apartamento e que não havia suspeitas de que tivesse sido cometido qualquer crime.

“Um médico legista determinou que a causa de morte foi um acidente causado por lesões contundentes no seu tronco. Tendo divulgado esta determinação, o Gabinete não voltará a comentar a investigação”, disse o OCME numa declaração.

Nos Estados Unidos, as quedas são a principal causa de morte acidental e a sétima causa principal de mortalidade em pessoas com 65 anos ou mais. Em 2019, houve 34 mil mortes devido a quedas em pessoas com 65 anos ou mais, segundo números do Centro de Prevenção e Controlo das Doenças norte-americano (CDC)

Ivana nasceu a 20 de Fevereiro de 1949, em Zlín, Morávia, região pertencente à antiga Checoslováquia (actual Chéquia)​. É a mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente - Donald Jr., Ivanka e Eric - e ajudou-o a construir alguns dos seus edifícios de assinatura, incluindo a Trump Tower. Tinha 73 anos.

O casal casou em 1977 e divorciou-se em 1992.