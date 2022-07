Fomos ceifar junco e aprender a arte da cestaria de Forjães

Mena do Rio, epíteto ganho a pulso, já nos tinha dito que o junco se apanha “de quinze em quinze dias, no quarto minguante e no quarto crescente, depois do São João e até à Nossa Senhora da Agonia”, que depois “começa a cair orvalho e o junco fica todo sarapintado, fica escuro e feio”. É sabido que o corte está dependente das marés e da maturação do próprio junco. Assim, cega-se nos meses de Verão, desde o final de Junho e até meados de Agosto, sendo os dias escolhidos em função das luas que proporcionam as maiores marés vazias. É agora! Hoje é dia de grande baixa-mar e assim sendo calçámos as galochas e agarrámos na foice para enfiarmos os pés no juncal.