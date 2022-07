Ama o precipício, um livro que nos põe a olhar com outros olhos para a Mata Nacional do Buçaco

O título anuncia uma viagem à Mata Nacional do Buçaco e não engana. Pelo contrário, são 97 páginas que nos conseguem colocar no interior do bosque dos Carmelitas Descalços, visualizando a forma como os monges viviam, como alimentaram os militares que combateram na Batalha do Buçaco e a profanação a que o bosque esteve sujeito no século XIX. Tudo isto sem deixar de prestar a devida atenção a algumas das espécies vegetais mais emblemáticas que ali habitam, porque a mata é rica em flora e a autora do texto conhece as árvores e as plantas como muito poucos. Susana Neves, escritora e investigadora de etnobotânica, incitou-nos a regressar à mata por conta do seu mais recente livro, Ama o precipício. Viagem à Mata do Buçaco, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma narrativa que nos levou a olhar para aquele bosque, situado no município da Mealhada, com outros olhos.