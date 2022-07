FC Porto derrota V. Guimarães no Olival

O FC Porto, campeão português, derrotou este sábado o V. Guimarães, por 2-1, em desafio de pré-temporada realizado no centro de treinos do Olival, Vila Nova de Gaia.

No quinto jogo de pré-temporada, os “dragões” asseguraram o triunfo com um golo de Danny Loader, avançado inglês que desfez a igualdade verificada ao intervalo.

Na primeira metade do encontro, o avançado português Gonçalo Borges, internacional sub-21, inaugurou (34') o marcador para os “azuis e brancos”, antes de Jota, extremo contratado pelos vitorianos ao Casa Pia, restabelecer o empate (38').

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apresentou um “onze” formado pelo guarda-redes Diogo Costa, pelos defesas João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu, pelos médios Grujic e Uribe, pelos extremos Gonçalo Borges e Pepê e ainda pelos avançados Taremi e Evanilson.

Alinharam ainda pelos “dragões” o guarda-redes Marchesín, os defesas Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso e Wendell, os médios Eustáquio, Otávio e Bruno Costa e os atacantes Galeno, Toni Martínez e Danny Loader, com o lateral Wilson Manafá de fora, em “treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento”.

Já o treinador dos vimaranenses, Moreno Teixeira, utilizou 23 atletas: Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai, Miguel Maga, Bruno Gaspar, André Amaro, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Hélder Sá, Ryoya Ogawa, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Dani Silva, André Almeida, Tiago Silva, Janvier, Jota Silva, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, André Silva, Anderson e Bruno Duarte.

O próximo jogo no calendário de pré-época do FC Porto está marcado para as 20h00 do dia 23 de Julho, sábado, frente ao Mónaco, de apresentação aos sócios, no Estádio do Dragão. O Vitória concluiu a pré-época e inicia oficialmente a temporada 2022/23 na quinta-feira, com a recepção ao Puskas Akadémia (Hungria), para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.