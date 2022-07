Bayern e Barcelona acordam transferência de Lewandowski

Houve um período de maior turbulência, de acusações de ingratidão, de um desejo expresso de ruptura, mas os tempos agora são de acalmia. Bayern Munique e Barcelona entenderam-se quanto à transferência de Robert Lewandowski e o avançado polaco está a caminho da Catalunha, para realizar os exames médicos e juntar-se ao plantel dos “blaugrana”.

“Chegámos a um acordo verbal com o Barcelona”, começou por explicar Herbert Hainer, presidente do Bayern. “O Barcelona e o Bayern chegaram a um acordo de princípio para a transferência de Lewandowski, que fica dependente da aprovação nos exames médicos”, confirmou o Barça, em comunicado.

Aos 33 anos, Robert Lewandowski tinha apenas mais um ano de contrato com o clube alemão e já tinha assumido publicamente o desejo de dar um novo rumo à carreira. Ainda com vínculo ao Bayern, as declarações não caíram bem junto da direcção dos bávaros e o jogador acabou mesmo por apresentar-se em Munique para o regresso aos treinos.

O diferendo estará agora ultrapassado e o internacional polaco prepara-se para assinar um contrato de três épocas com os catalães. “É bom ter havido esta clarificação para todas as partes. O Robert é um jogador incrível e conquistou tudo connosco. Estamos-lhe muito gratos”, acrescentou o líder do Bayern.

O valor da transferência não é oficial, mas a imprensa espanhola avança um valor de 45 milhões de euros pelo negócio, com mais cinco milhões em variáveis. O avançado deverá integrar rapidamente o plantel do Barcelona, a tempo do estágio que está previsto para os EUA.

“Estes oito anos foram especiais e isso não se esquece. Senti-me muito bem em Munique”, afirmou Lewandowski, em declarações ao canal de televisão Sky Sports. “Hoje despedi-me dos rapazes no campo. Não estava preocupado por sofrer uma lesão no treino. Pode acontecer-me algo em casa. Queria era manter-me em forma”.

Lewandowski chegou ao Bayern em 2014, oriundo do Borussia Dortmund, e ganhou sempre a Bundesliga desde esse ano, tendo ainda conquistado a Liga dos Campeões, em 2020. O avançado, de resto, recebeu em Janeiro, e pela segunda vez seguida, o prémio de melhor jogador da FIFA, e está agora prestes a competir no terceiro país na carreira, depois da Polónia e da Alemanha.