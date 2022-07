Allyson Felix, a despedida de uma lenda da velocidade fez-se com bronze

O ponto alto do primeiro dia dos Mundiais de atletismo de Eugene estava “traçado”, com a despedida da alta competição de Allyson Felix, a velocista que desde 2005 já ganhou tudo o que tinha para ganhar.

Não foi exactamente o que os norte-americanos tinham em mente, já que a estafeta mista de 4x400 metros se ficou pelo bronze, atrás da República Dominicana e dos Países Baixos, após uma monumental quebra da atleta que fez o último percurso.

Aos 36 anos, Felix, a “campeã das campeãs”, com 18 medalhas (13 de ouro, três de prata e duas de bronze) no palmarés, até hoje, entre 200 e 400 metros e estafetas, chega às 19, mesmo que a federação norte-americana de atletismo tenha dado uma pequena ajuda, depois de a velocista ter falhado os “trials” nos 400 metros para estes Mundiais, que decorrem até ao dia 24 em Eugene, no Oregon.

From a teenage phenom to the most decorated in history. ??@allysonfelix competes at her final major championships. #ThankYouAllyson pic.twitter.com/wQCWlrtO8d — Team USA (@TeamUSA) July 16, 2022

Felix não podia escolher melhor palco para se despedir, já que Eugene, cidade que fica 175 km a sul de Portland, é conhecida no meio como “Track Town, USA”, por ser o palco dos campeonatos nacionais da maior potência mundial do atletismo.

De manhã, ainda sem Felix na equipa, os Estados Unidos foram os mais rápidos a apurarem-se para as finais da estafeta, na qual partiam como favoritos.

Allyson Felix, no segundo percurso, não comprometeu, mas no quarto, Kennedy Simon, deitou tudo a perder. Com um “estouro monumental”, desceu de primeira para terceira na recta final, assegurando apenas o bronze, atrás da República Dominicana (3m09,82s) e Países Baixos.

“Foi um dia emocionante. Houve um momento, ao longo do dia, em que me fui um pouco abaixo. O Wes [irmão] veio ter comigo e abraçou-me, falou comigo. Mas assim que entrei em pista, fiz a minha rotina”, revelou Allyson Felix, acrescentando: “Tenho de estar agradecida. Todas as mensagens que recebi, ouvir aquilo que as pessoas acham que significo para o desporto. E depois esta noite... Foi realmente especial”.