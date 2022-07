daguida falam da vida com os sons da ironia

Nasceram os três na primeira metade dos anos 80, formaram os daguida no início do ano 2000 mas só mais de duas décadas passadas gravaram um primeiro álbum com esse nome. Chama-se À Porta de Casa e o tipo de sátira e ironia que nos trazem, embrulhadas em rock, folk, ska, harmonias vocais, percussões com aromas de África e do Oriente, lembram-nos as antigas e boas experiências de grupos como a Filarmónica Fraude ou a Banda do Casaco.