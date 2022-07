Nome Quintas de Melgaço QM Rosé 2021

Produtor Quintas de Melgaço, Melgaço

Castas Alvarinho e Vinhão

Região Vinhos Verdes

Grau alcoólico 12,5 por cento

Preço (euros) 9,45 (vinhalvarinho.pt)

Pontuação 87

Autor José Augusto Moreira