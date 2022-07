Detido culpado por incêndio florestal em Aveiro. “Quadro grave de alcoolismo”, diz PJ

A PJ identificou e deteve, fora de flagrande delito, o presumível autor do incêndio florestal de Ponte de Vagos. O homem, de 59 anos, provocou a devastação de dois hectares.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, procedeu à identificação e detenção fora de flagrante delito, na passada quarta-feira, do presumível autor de um crime de incêndio florestal ocorrido ao final da tarde de 7 de Julho, na localidade de Ponte de Vagos.

Segundo comunicado enviado pela PJ, o modus operandi consistiu no recurso a uma chama directa, originando uma ignição numa zona de florestação densa. A acção do autor do crime provocou um incêndio que devastou mais de dois hectares de área florestal, para além de anexos de uma habitação.

O detido tem 59 ano e será presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para ser ouvido num primeiro interrogatório judicial e para lhe serem aplicadas as devidas medidas de coacção.

Até ao momento, não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a ignição em causa. No entanto, a PJ avança que se registou “um quadro grave de alcoolismo”.