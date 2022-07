PCP ouve na AR a comunidade agrícola para defender necessidade de produção nacional

Duas semanas depois da promessa no final das jornadas parlamentares, o PCP leva hoje ao Parlamento quase meia centena de representantes do mundo rural para os ouvir sobre produção agrícola e pecuária e tentar perceber o que é preciso fazer para Portugal caminhar para a soberania alimentar. A audição do grupo parlamentar sobre “Produção de alimentos, agricultura e soberania alimentar – um desígnio nacional” vai contar com a presença de produtores mas também com representantes de entidades como a CNA – Confederação Nacional da Agricultura, a Confagri – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal ou a Fenareg – Federação Nacional de Regantes. Decorre entre as 14h30 e as 17h e contará com Jerónimo de Sousa no encerramento.