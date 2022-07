João Duque: “O BCE tem adiado ad nauseam as medidas que tem que tomar”

O professor do ISEG admite que uma nova crise do euro é sempre uma possibilidade a ter em conta.

João Duque, professor universitário, afirma que a Europa aprendeu com as crises anteriores e até dava “um 16 ou 17” à gestão da crise covid. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, não exclui nova crise do euro e até acha bom que esse cenário esteja sempre “latente": “É bom que esteja latente, na cabeça de todos, para não brincarmos com o fogo.”