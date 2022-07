Actividades relacionadas com o mar essenciais na diversificação económica do Algarve

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve assegurou, esta sexta-feira, que as actividades relacionadas com o mar vão ser essenciais na diversificação económica da região com a ajuda dos fundos comunitários.

“Vamos dinamizar o ecossistema de empresas na área do mar. [...] Em suma, explorar, com sustentabilidade, o potencial do mar e das zonas estuarinas. Vamos fazê-lo”, garantiu José Apolinário, citado num comunicado no final da jornada de trabalho dedicada ao crescimento azul, economia do mar e colaboração transfronteiriça, realizada em Vila Real de Santo António.

Na presença de empresários ligados à economia do mar, associações e entidades públicas, o responsável regional recordou que o novo quadro comunitário Portugal 2030 vai aplicar 780 milhões de euros para investimentos na região.

“Estes fundos tratam-se, efectivamente, de dinheiro para investir em projectos de médio/longo prazo, que mitiguem os principais problemas da região e melhorem a qualidade de vida das populações, atraindo mais pessoas para viver e trabalhar no Algarve, diversificar a base económica da região, criando mais qualificação, mais conhecimento, mais emprego, melhor saúde, melhor mobilidade”, disse José Apolinário.

No próximo quadro comunitário de investimento, Portugal 2030, o Algarve vai receber um adicional de 300 milhões de euros de Fundos Europeus, com o objectivo de contribuir para a necessária diversificação económica da região, segundo já anunciou o Governo.

Citado na nota de imprensa da CCDR Algarve, o secretário de Estado do Mar, que acompanhou a maior parte dos workshops da jornada dedicada ao Crescimento Azul, mostrou-se “muito optimista com esta opção de investir, de forma transversal, na economia do mar e assegurou que é uma decisão caucionada pelo Governo”.