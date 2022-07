Em família: dar corda a notas, histórias e cenas de ciência viva

ARTES

Lúmen - Uma História de Amor

15 de Julho

Criado pela S.A. Marionetas, o espectáculo põe figuras articuladas de grande escala, de três a cinco metros de altura, a deambular entre a Avenida e a Praça do Município, no centro histórico de Vila Real. As personagens, manipuladas pela companhia e por voluntários da comunidade local, contam uma história centrada no amor e na luz da sabedoria e do conhecimento, deixando uma nota para as gerações futuras: “a responsabilidade de manter a luz viva, preservando-a e transmitindo o significado da sua grandeza patrimonial”, dita a produção. Sexta, às 22h, com entrada livre.

A Casa das Histórias

15 a 17 de Julho

Na Praça da República de Tavira, o festival Cenas na Rua monta uma instalação que vai beber inspiração ao universo do artista plástico René Magritte. Com assinatura de Armação do Artista, consiste numa casa habitada por um contador de histórias, elementos surreais e paradoxos visuais. Está aberta de sexta a domingo, das 21h às 22h. A entrada é livre.

FESTA

Há Festa na Quinta

15 a 17 de Julho

Em Avanca, o 54.º aniversário da Casa-Museu Egas Moniz dá corda a um fim-de-semana recheado, onde entram marionetas, música, circo, jogos tradicionais, insufláveis, modelagem de balões, stand up paddle, visitas encenadas, workshops e uma quinta de animais. Com a animação concentrada na Quinta do Marinheiro – onde, reza a história e a palavra do neurocientista nobelizado, “todos se juntavam em dias festivos, templo de confraternização, amizade e harmonia que sempre viveu a minha gente” – a festa põe também o pé na ria de Aveiro, convidando miúdos e graúdos a passear nos tradicionais moliceiros (sábado e domingo, às 15h e 16h30). A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia em algumas das actividades. O cartaz detalhado pode ser consultado aqui.

MÚSICA

Festa da Música

16 de Julho

Em Lisboa, a música invade vários espaços do Centro Cultural de Belém. Sábado, a partir das 10h, há festa com os talentos da Academia de Música de Lisboa: Os Violoncelinhos e o ballet Alice no País das Maravilhas (11h), Os Violinhos e a Orquestra de Cordas (15h), e o Coro & Orquestra de Guitarras (18h). A estes juntam-se ateliês de instrumento e workshops de música para bebés, voz e movimento. Sábado, a partir das 10h, com bilhetes a 10€.

Maratona de Piano Santa Cecília

16 de Julho

Têm entre cinco e 32 anos e vêm de países tão diversos como Japão, Israel, China ou Ucrânia, entre dezenas de nacionalidades. Juntam-se na Reitoria da Universidade do Porto para dar 12 horas de música, à boleia do Concurso Internacional de Piano Santa Cecília, que decorre na cidade até domingo. Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, Ravel e Debussy estão entre os compositores alinhados nas pautas desta maratona de piano, marcada para sábado, entre as 11h e as 23h. A entrada é livre.

RAPunzel - Talvez Musical

17 de Julho a 25 de Setembro

O Jardim Botânico Tropical, em Belém (Lisboa), dá o cenário para a criação da companhia Byfurcação Teatro. Apoiada no clássico dos irmãos Grimm, que se centrava numa Rapunzel enclausurada numa torre alta, serve-se de sons e ritmos diferentes para levar a palco “uma estória em rap ou um rap a contar a estória”, descrevem. Com encenação de Paulo Cintrão, tem sessões marcadas ao domingo, às 11h e às 16h, com excepção dos dias 14 e 21 de Agosto e 4 de Setembro. Os bilhetes custam 10€ (8€ até aos 12 anos).

DANÇA/MÚSICA

A Grande Viagem do Pequeno Mi

16 de Julho

Os livros de Sandro William Junqueira e Rachel Caiano (A Grande Viagem do Pequeno Mi), Josse Goffin (Oh!) e Regina Guimarães e João Alves (Labirinto) serviram de ponto de partida para a criação de Madalena Victorino, interpretada por Ana Raquel e Beatriz Marques Dias. O que é preciso para pôr a imaginação a trabalhar? e Como é que se começa uma dança? são as questões a explorar neste espectáculo de música e dança, que sobe ao palco do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, sábado, às 11h e às 16h. A entrada custa 6€ (10€ para criança + adulto).

ACTIVIDADES

Ciência Viva no Verão

15 de Julho a 15 de Setembro

Mais de 300 acções para levar a ciência na bagagem de férias. Observar o céu estrelado de Constância, conhecer os habitantes nocturnos “mais activos” do Alviela, entrar na galeria mineira do Lousal ou passear no estuário do Tejo são algumas das actividades no programa de divulgação dos Centros Ciência Viva, que se estende de Norte a Sul do país e pode ser conhecido ao detalhe aqui.

ATELIÊ

Descobre o Teu Som

18 de Julho

Para crianças entre os seis e os dez anos, “com ouvidos atentos e boas doses de curiosidade”, o ateliê de instrumentos musicais dinamizado pelo Conservatório de Música de Sintra convida a escutar os sons que habitam o famoso Bolero de Maurice Ravel e a descobrir as notas preferidas de cada um. Segunda, das 17h30 às 19h, com inscrição aqui (8€).

CINEMA

Cine Nos

9 de Julho a 10 de Setembro

O Jardim do Norte em Tróia volta a servir de tela ao Cine Nos. O ciclo de sessões de cinema ao ar livre está em cena até 10 de Setembro, sempre às 21h30, numa parceria com o Troia Resort e o Canal Hollywood, e vem com um cartaz que serve toda a família e carteira (a entrada é livre). Era Uma Vez…, Clifford - O Cão Vermelho e A Cidade Perdida são os filmes escolhidos para os sábados de Julho (respectivamente, 16, 23 e 30). Agosto exibe Sonic 2: O Filme (6), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (13), Encanto (20) e Top Gun: Maverick (27). D'Artacão e Os Três Moscãoteiros: O Filme e Bem-Vindos a África, dias 3 e 10 de Setembro, completam o alinhamento.