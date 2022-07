Funicular dos Guindais volta a funcionar no Porto: Batalha-Ribeira

O Funicular dos Guindais, no Porto, reabre a 23 de Julho, depois de estar encerrado para manutenção desde finais de Março.

Questionada pela Lusa acerca do encerramento da estrutura que liga a Batalha à Ribeira, agora gerida pela STCP Serviços, a câmara municipal do Porto respondeu que o serviço “não” iria estar encerrado durante todo o Verão, já que “reabre no dia 23 de Julho”.

Acerca das perdas causadas pelo encerramento numa altura em que o turismo recupera a actividade após a pandemia de covid-19, a Câmara respondeu que se estima “uma perda de receita da ordem dos 100 mil euros”.

Já sobre o concurso público lançado pela STCP Serviços para a manutenção do Funicular, Elevador da Lada e escadas do Monte dos Judeus, a mesma fonte acrescentou que “o prazo para submissão de propostas ainda está a decorrer”.

Segundo uma nota da Câmara do Porto publicada no seu portal oficial, o fecho da estrutura, “por motivos técnicos”, iniciou-se em 31 de Março.

O funicular que liga a Batalha à Ribeira foi inaugurado em 2004 e passou em 2019 da Metro do Porto para a tutela da Câmara, e este ano transitou para a alçada da STCP Serviços, subsidiária da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP).

Actualmente, devido ao encerramento, o trajecto servido pelo funicular conta com um serviço alternativo de “minibus”.