Caldas da Rainha tem uma feira nacional que dá Frutos: em Agosto, com entrada gratuita

Fruta e toda uma galáxia de vegetais, gastronomia, animação e concertos. A Frutos – Feira Nacional da Hortofruticultura está de volta: de 25 a 28 de Agosto no Parque D. Carlos I. A entrada passa a ser grátis, com excepção dos concertos.

A Feira Nacional da Hortofruticultura regressa em Agosto ao parque das Caldas da Rainha, para uma edição que passa a contar com entradas gratuitas mas cuja duração é reduzida de dez para quatro dias.

Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, a edição de 2022 da Frutos – Feira Nacional da Hortofruticultura regressa ao Parque D. Carlos I entre os dias 25 e 28 de Agosto, anunciou a Câmara das Caldas da Rainha, organizadora do certame, com o apoio de quase três dezenas de entidades parceiras ligadas ao sector de actividade.

Em comunicado, a Câmara, liderada pelo movimento independente “Vamos Mudar"(VM), informou que o certame regressa “num formato diferente” mas com o mesmo objectivo, ou seja, “aumentar a competitividade do sector agrícola, divulgar produtos hortofrutícolas nacionais, ser uma montra das tecnologias associadas ao sector, bem como estimular negócios e divulgação dos produtos da região noutros mercados”.

Entre as novidades da edição deste ano contam-se a redução da sua duração habitual de 10 dias para quatro e o facto de as entradas no recinto passarem a ser gratuitas, sendo pagas apenas as entradas para os concertos no palco principal.

“O palco principal ficará no local de sempre, no Parque de Merendas, e apenas esta área será vedada e com controlo de acesso”, informou a Câmara das Caldas da Rainha, num comunicado em que sustenta que está opção “permitirá um maior usufruto do espaço e criar mais dinâmica entre público e comerciantes”.

O cartaz de espectáculos contará com as actuações de Nenny (dia 25), DAMA (26), Calema (27) e Bárbara Tinoco (28), a que se juntarão os DJ Wilson Honrado e Nuno Luz.

No recinto gratuito da feira haverá animação itinerante e, no Parque das Bicicletas, outro palco de concertos, com programação para as tardes e noites do evento.

Será também neste local que estarão os espaços de comidas e bebidas, bem como uma área destinada às crianças.

Os bilhetes, cujos preços ainda não foram divulgados, entrarão em pré-venda até ao final deste mês. Informação actualizada no Facebook oficial.

A última edição do certame, realizada nos moldes tradicionais, teve lugar em 2019, com uma duração de 10 dias de eventos e o alargamento da vertente técnico-científica durante todo o ano, com a realização de seminários e jornadas técnicas.

Mais de 120 expositores ligados a sectores como maquinaria, indústria, artesanato e restauração marcaram presença na feira iniciada em 1979 e considerada uma alavanca no apoio à modernização e divulgação da fileira dos frutos e hortícolas.