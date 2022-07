7 dias, 7 fugas: cerveja, maranhos e cenas de outros tempos

Enquanto a Sertã se dedica ao maranho, Caminha abre a torneira do Artbeerfest, o Estoril cumpre a tradição do artesanato, Évora mostra a Cartuxa antes da clausura, Vila do Bispo deixa-se Estar, Óbidos volta ao Mercado Medieval e Loulé torna a Salir no Tempo.

Sábado, 16: Sertã (e)maranhada

Carne de cabra e/ou de ovelha na base; presunto, chouriço, hortelã, arroz, sal e vinho branco a compor a receita. O maranho já faz parte da paisagem gastronómica (e créditos) da região da Sertã e dá conduto ao festival que destaca a iguaria típica da Beira Baixa, mas também outros petiscos (doces, vinhos, queijos e charcutaria), costumes e saberes antigos. No cartaz do Festival de Gastronomia do Maranho, a decorrer até domingo, há showcooking, workshops, recriações, animação de rua, uma prova de atletismo, um passeio pedestre e concertos de David Carreira, GNR, Chuck Wansley & Orquestra Jazz do Porto, entre outros. A degustação não fica pelas tasquinhas no recinto da Alameda da Carvalha: há ementas a condizer nos 24 restaurantes associados à iniciativa (listados aqui).

Domingo, 17: em Caminha de cerveja

Em Caminha, entre propostas nacionais e internacionais, há 45 cervejeiras e mais de 300 rótulos para saborear. Os números do Artbeerfest dão corpo à promessa de uma festa bem regada na cidade minhota que, por estes dias (entre 14 e 17 de Julho), se transforma na Meca da cerveja artesanal. Das nacionais Dois Corvos, Letra, Barona, Rima, Ophiussa e Burguesa à argentina Juguetes Perdidos, passando pela irlandesa Wicklow Wolf, a letã Hopalaa, a finlandesa Coolhead, a sérvia Dogma, a croata The Garden, as alemãs Fraugruber, Schneeeule e Buddelship e a dinamarquesa Mikkeller, são várias as estrelas à prova no festim. A música de Farra Fanfarra, Fogo Fogo e The Wolf, entre outros, a corrida Mikkeller World Run e a festa de passagem de ano (sim, leu bem), são outros dos destaques no programa. Uma iniciativa da OG & Associados, em colaboração com a autarquia. Aberto a partir das 13h e até às 4h (sábado) e 22h (domingo).

Segunda, 18: Estoril com tradição

No Estoril, manda a tradição, não há Verão sem artesanato. A Fiartil - Feira de Artesanato do Estoril é a mais antiga do género no país e celebra este ano 57 edições. Não é só um lugar para comprar peças feitas à mão, do mais tradicional ao contemporâneo. É também uma oportunidade para assistir à mestria dos artesãos que trabalham ao vivo materiais como pele, madeira, cerâmica, vime ou cortiça. Aos mais de 300 artistas, vindos de todo o país, juntam-se tasquinhas e animação diária. As portas estão abertas todos os dias, das 17h às 24h, até 11 de Setembro. A entrada custa 1,50€ (grátis para crianças até aos dez anos).

Terça, 19: em Évora, última chamada para a Cartuxa

A preparar a chegada da nova comunidade religiosa, o Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, conhecido como Convento da Cartuxa, lança uma última chamada a quem estiver interessado em visitar o monumento, o primeiro da Ordem dos Cartuxos a ser construído em Portugal. Devido à elevada afluência do público, há visitas adicionais até 31 de Julho, de terça a sábado, mediante inscrição prévia no site da Fundação Eugénio de Almeida. Depois, segue-se a clausura, à porta fechada.

Quarta, 20: Vila do Bispo deixa-se Estar

Em Vila do Bispo, o convite é para Estar. O acrónimo vale para Encontros de Teatro e Animações de Rua, o festival que chega no Verão para animar o areal da praia, o miradouro e o estacionamento do Burgau, o Salema Ecocamping e o espaço da organizadora Mãozorra, em Barão de São Miguel. Num alinhamento itinerante, agendado entre 20 e 23 de Julho, saem à rua propostas da companhia anfitriã e de nomes como Teatro do Mar, D’Orfeu, Cia. Jean Philippe Kikolas, Marionetas Mandrágora, Trulé, Anonima Nuvolari ou Club Makumba. A entrada é livre; o alinhamento detalhado pode ser consultado aqui.

Quinta, 21: Óbidos medieval

Óbidos convida para mais uma “aula viva” de História. Entre 21 e 31 de Julho, Festas, romarias e peregrinações dão o mote ao Mercado Medieval que ali se instala, uma experiência que tanto se inspira nas “devoções e festejos das gentes”, como nos “caminhos da redenção ou do pecado”. Um mercado que “tem tudo menos bons costumes”, cortejos, artesãos, ofícios, contos “peludos”, acampamentos, rameiras, cortejos, performances teatrais, arruadas, torneios, dança, música e espectáculos de fogo sucedem-se naquela que é uma das reconstituições históricas mais concorridas do país. Para os mais rigorosos, há ainda trajes da época, serões à moda da nobreza e a possibilidade de participar na construção de um busto de D. Urraca. O burgo pode ser visitado todos os dias, das 17h às 24h (segunda a quinta), das 17h às 2h (sexta), das 11h às 2h (sábado) e das 11h às 24h (domingo). A entrada custa 10€ (5€ para crianças dos quatro aos 11 anos).

Sexta, 22: Loulé a Salir no Tempo

Em Loulé, são os romanos que entram na arena. Depois de ter recuado à época medieval e à ocupação islâmica, o evento Salir no Tempo recria uma vila romana. Por ali passam gladiadores, acampamentos das legiões, o imperador e a sua corte, artífices, um mercado e espectáculos de ninfas, cetraria e serpentes, a par das iguarias tradicionais desse tempo e da decoração de rua. Também aqui, para entrar no espírito da festa, há fatos e acessórios para alugar. De 22 a 24 de Julho, a partir das 19h, com bilhetes a 3€ (dia) e 5€ (passe).