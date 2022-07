Primeiro-ministro quer acelerar o processo de transição energética

A inauguração da maior central solar flutuante da Europa, na albufeira de Alqueva, deu oportunidade a António Costa para realçar as virtualidades da opção do Governo pelas energias renováveis.

O primeiro-ministro António Costa inaugurou esta manhã em Alqueva a maior central fotovoltaica flutuante europeia, constituída por quase 12 mil painéis fotovoltaicos, com uma potência de 5 MW que deverá produzir cerca de 7,5 GWh/ano para fornecer energia a cerca de 1500 famílias dos concelhos de Portel e Moura. O novo equipamento produtor de energia solar foi construído pela EDP e envolveu um investimento de 6 milhões de euros.

A iniciativa da EDP facultou a António Costa argumentos para realçar a importância da transição energética e da opção tomada por Portugal, que tornou “mais clara esta aposta estratégica”. E numa referência às dificuldades que hoje a Europa enfrenta por causa da guerra na Ucrânia, o primeiro-ministro não resistiu a fazer o contraste: “Tivessem os outros países europeus percorrido o caminho quem nós percorremos e a resposta da União Europeia à invasão russa teria certamente sido muito diferente.”

Para o primeiro-ministro, Portugal fez “no tempo certo a aposta certa” nas energias renováveis. Logo, o que o país tem de continuar a fazer “não é andar para trás é, pelo contrário, andar mais depressa e acelerar” o processo de transição energética, disse, recordando que “Portugal só venceu quando ultrapassou os velhos do Restelo”. Costa apontou o projecto Alqueva como um exemplo claro de um empreendimento que esteve “paralisado durante décadas” e hoje é uma realidade importante na promoção das energias renováveis.

“Infelizmente a trágica conjuntura que vivemos veio hoje tornar mais clara esta aposta estratégica que o país fez e que o país tem persistido em prosseguir”, salientou o chefe do Governo, realçando a antecipação, “em dois anos, da meta a que nos tínhamos proposto para encerrar a produção de electricidade por via do carvão.”

E regressando de novo ao cenário europeu, Costa deu o exemplo das opções tomadas por vários países que “hoje sentem a necessidade de discutir se não têm que dar passos atrás no processo de transição energética que deram. Nós felizmente não temos que ter essa discussão”.

Enquanto outros países europeus estão numa encruzilhada, “nós felizmente não temos que ter essa discussão”, afirmou. “Neste momento discutimos é como prosseguir a trajectória” escolhida ou seja: “avançar mais na energia eólica, solar e rentabilizar melhor a energia hídrica”.

As medidas “emblemáticas” do Simplex 2022 estão direccionadas para a “agilização” do licenciamento ambiental, designadamente para aumentar “a nossa capacidade de sermos mais autónomos na produção de energia” e até “passarmos a ser um país exportador de energia com base nas energias renováveis”, confia António Costa.

A opção pelas renováveis está justificada pelo “brutal aumento” que agora se verifica no preço da energia e o primeiro-ministro faz contas: “Todos sabemos o que tem aumentado o que pagamos quando enchemos o depósito de gasóleo ou de gasolina”.

Os passos dados “permitem-nos pagar menos 14 euros por 50 litros de gasóleo e 16 euros num depósito de gasolina”, defendeu Isto acontece por “termos um bom sistema regulatório”, mas é sobretudo possível porque na incorporação do “nosso mix energético, já temos uma grande intensidade de energias renováveis”, cerca de 60% da que Portugal consome.

E ao contrário do que acontece com todas as outras fontes de energia, a electricidade “está a baixar em Portugal”, destacando a importância do mecanismo ibérico de formação do preço. Este entrou em vigor no dia 15 de Junho e até ao dia 7 de Julho o preço médio do MW/hora “foi menos 40,7 euros, uma redução média de 17% do custo da produção de electricidade por via do gás”, conclui António Costa.