O regresso de Christian Eriksen vai prosseguir no Manchester United

Médio ofensivo dinamarquês teve a carreira em risco, mas vai continuar a competir a alto nível. Depois do Brentford, segue-se uma nova etapa em Old Trafford.

O Manchester United contratou o internacional dinamarquês Cristian Eriksen por três épocas, até Junho de 2025. Será um novo degrau na escada de regresso aos grandes palcos para o médio criativo, que chegou a ter a carreira em risco.

Eriksen, com larga experiência na Premier League, estava sem clube após seis meses ao serviço do Brentford, depois de recuperar de um problema cardíaco, dramaticamente detectado em pleno Euro2020, num encontro da Dinamarca com a Finlândia, interrompido quando o jogador caiu inanimado no relvado do Estádio Parken, Copenhaga.

“O United é um clube especial e estou cheio de vontade de começar. Tive o privilégio de jogar em Old Trafford muitas vezes, mas fazê-lo agora com a camisola do United vai ser incrível”, afirmou o jogador, citado pelos “red devils”.

Eriksen já apontou 52 golos e fez 71 assistências em 237 jogos do principal campeonato inglês, onde se notabilizou ao serviço do Tottenham, após representar o Ajax e antes de rumar ao Inter Milão.