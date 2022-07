Enzo em estreia na goleada do Benfica ao Nice

Roger Schmidt deu a titularidade ao internacional argentino ex-River Plate no primeiro teste em solo português, resolvido na primeira parte com golos de Rafa, Otamendi e Gilberto.

O Benfica superou sem problemas, esta sexta-feira, na Algarve Cup, o segundo teste de pré-época, batendo os franceses do Nice, por 3-0, em noite de estreia de Enzo Fernández. Domingo (20h15) haverá duelo com o Fulham, equipa que no sábado defronta os franceses.​

O desenho do triunfo surgiu cedo, na sequência do primeiro remate do Nice, por Delort, que Helton Leite resolveu com um ligeiro desvio, suficiente para evitar uma entrada em falso. Aproveitava o Benfica para construir o lance do 1-0 e desarmar o adversário.

Roger Schmidt, que lançou o argentino Enzo no “onze” titular, colocou João Mário a explorar o corredor esquerdo e Rafa no apoio a Gonçalo Ramos, estratégia que definiu o lance do golo, com o médio português a combinar com Grimaldo e Rafa a aparecer na área, a dominar e a rematar para a baliza do Nice.

Aos sete minutos, o Benfica instalava-se na sala de controlo, aproveitando as rotinas de mesmo “onze” que iniciou o primeiro jogo da pré-época, em Inglaterra, frente ao Reading (2-0), que o treinador alemão ajustou com as entradas de Enzo e Gonçalo Ramos, por troca com Weigl e Henrique Araújo.

Quanto ao resto, a mesma linha defensiva e a curiosidade de ver o reforço recrutado no River Plate em acção. E foi do envolvimento ofensivo de um dos homens do sector mais recuado que resultou o segundo golo da noite: o Benfica beneficiou de um canto, executado à maneira curta, com Neres a cruzar para o segundo poste, onde surgiu Otamendi a concluir de cabeça (20').

O lance estava bem ensaiado e os “encarnados” insistiram nessa fórmula, acabando por não surpreender o Nice na segunda tentativa, dando a ideia de que a lição tinha sido assimilada. Mas à terceira, com Neres a colocar a bola directamente na área, novo golo de canto: Gonçalo Ramos e Otamendi desentenderam-se e chocaram, mas o desvio foi suficiente para a bola entrar de novo no segundo poste, onde Gilberto aguardava a sua vez para marcar (36').

Ao Nice restava esperar pelo intervalo para tentar rever a estratégia, aguentando um par de investidas da equipa portuguesa para evitar que o fosso se tornasse intransponível para o quinto classificado da Ligue 1 em 2021/22, que o coloca na Liga Conferência em 2022/23.

A segunda parte trouxe um segundo Benfica, com dez alterações. Helton Leite foi mesmo a excepção face à entrada de Bah, António Silva, Vertonghen, Gil Dias, Meité, Paulo Bernardo, Pizzi, Chiquinho, Diego Moreira e Yaremchuk.

O Nice mantinha o “onze” inicial, mas por pouco não viu Yaremchuk ampliar no primeiro lance, com o poste a evitar o 4-0. Exceptuando esse momento e um lance de Paulo Bernardo, em desequilíbrio na hora de finalizar, o jogo foi-se esvaziando, com o resultado a não sofrer alteração, prevalecendo a boa imagem da primeira parte. No final houve marcação de penáltis, que poderão decidir o vencedor do troféu, com o Benfica a impor-se por 5-4.