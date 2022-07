Pistas para acompanhar um Mundial em “TrackTown USA”

Com um ano de atraso, os Mundiais de atletismo voltam a acontecer a partir desta sexta-feira (e até 24 de Julho), em Eugene, uma pequena cidade do estado norte-americano do Oregon, com apenas 176 mil habitantes, também conhecida como “TrackTown USA”. Será a primeira vez que os EUA recebem os Mundiais de atletismo, e vão fazê-lo num dos seus palcos de eleição, o Hayward Field da Universidade de Oregon, um estádio dedicado apenas ao atletismo que costuma receber os “trials” norte-americanos e que goza da fama de ter uma das pistas mais rápidas do mundo.