Super Bock Super Rock: só os técnicos de montagem brilharam mais do que A$AP Rocky

O recinto, apesar das contingências de mudança rápida do Meco para o Parque das Nações, revelou-se eficaz, com o rapper nova-iorquino A$AP Rocky a ser o mais celebrado da noite.

Todas as conversas ao início da noite desta quinta-feira iam dar ao mesmo: como havia sido possível, em apenas 48 horas, desmontar a estrutura festivaleira que se encontrava no Meco e reinstalá-la no Parque das Nações, em Lisboa? Até alguns músicos o referenciaram, enaltecendo os técnicos de montagem responsáveis pela operação. Claro que havia um sentimento de desilusão pela substituição de areia e ar livre por alcatrão e pavilhão, mas os impactos negativos parecem ter sido amenizados.