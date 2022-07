A festa da arte contemporânea faz-se em Elvas com a família Cachola

Coleccionadores, galeristas e artistas juntam-se este fim-de-semana à volta dos 15 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, num evento que conta com 25 exposições. Aqui Somos Rede , propõe a família Cachola.

Àquela hora, a Sociedade de Instrução e Recreio, há 130 anos a existir no serpenteado das ruas do centro de Elvas, está meio adormecida. Pudera. É quarta-feira, depois de almoço, um calor que não se pode lá fora, e uma modorra que se apodera do interior. Os homens falam vagarosamente entre si e a D. Lurdes pergunta-nos ao que vimos.